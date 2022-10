Era la canción más esperada. Diez minutos antes del estreno de 'Monotonía', la primera canción de Shakira tras anunciar su separación con Gerard Piqué , había casi 20.000 usuarios esperando en el canal oficial de la cantante. Todos deseaban la venganza hecha canción y no fue para menos. El tema, junto con el puertorriqueño Ozuna, contiene frases de lo más reveladoras. " Te olvidaste de lo que un día fuimos” o “me dejaste por tu narcisismo” son algunas de las que canta mientras la vemos con los ojos vidriosos y un enorme hueco en el pecho del que se le va cayendo el corazón. ¿Indirectas muy directas al futbolista? Todo parece apuntar que sí. Hablamos con la psicóloga Teresa Terol sobre las rupturas, las venganzas y la necesidad de compartir con el mundo el final de nuestra historia de amor.

Quince días han pasado desde que Shakira anunció que estrenaba la canción y sus adelantos dejaban poco a la imaginación: "No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía” , entonaba la artista en una de sus primeras promociones. El pasado mes de abril, antes de la separación oficial, otro de sus temas también tenía nombre y apellidos . 'Te felicito' hablaba de la infidelidad y de cómo la persona afectada lo descubre.

"Como sociedad, tenemos un problema enorme que es la falta de asertividad. Las críticas se hacen dentro de la relación para intentar mejorarla, pero si ya no existe relación y se hacen de forma indirecta y en público, la función es castigarte. Deberíamos entender que el castigo es un método que se sabe que no tiene ninguna utilidad y, además, es muy infantil", explica Terol. Los problemas de pareja, por mucho que sean personajes públicos, hay que hablarlos y discutirlos dentro de la relación, ya que el resto de gente solo tiene una de las versiones de lo ocurrido y no suelen ser objetivos con lo ocurrido. Pasa tanto con amigos, familiares e incluso, como en este caso, con los fans o la opinión pública.