Catalina Hoffmann, experta en neurofitness: "El cerebro tiene la misma capacidad a los 20 que a los 80"

R: No solo es posible, sino que es muy habitual. Vivimos acelerados y muy pendientes del exterior y no nos dedicamos tiempo a nosotros mismos, y mucho menos a profundizar en nuestro interior. El proceso no tiene por qué ser diferente a partir de los 50. El cerebro tiene la capacidad de mejorar a los 20, a los 50 y a los 80 porque la neuroplasticidad es innata y permanente en nuestro cerebro. Lo que sí ocurre es que, en torno a los 30 años, nuestro cerebro empieza a volverse “vago” y quiere pasar el resto de la vida recurriendo a lo ya aprendido. El neurofitness nos permite sacar a nuestras neuronas de ese estado de comodidad y ponerlas, de nuevo, a trabajar como cuando teníamos 25 años.

R: Porque nuestro cerebro tiende a la negatividad. El 70% de nuestros pensamientos diarios son negativos y no siempre estamos preparados para gestionarlos. Además, generalmente tenemos un ritmo de vida que no nos ayuda en absoluto, ya que no nos enseñan a gestionar esas ideas y emociones, sino que nos invitan a reprimir todo lo que nos aflige y a centrarnos en trabajar de “puertas para afuera”, en lugar de fomentar el trabajo interno, que es lo que nos ayuda a ser felices y a conectar con ese estado de felicidad. Porque esa es otra. Muchas veces somos felices pero no lo sabemos, porque estamos tan centrados en lo de fuera que ni nos paramos a observarnos a nosotros mismos.