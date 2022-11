Pese a que la salud mental se ha normalizado totalmente en nuestra sociedad, tomar la decisión de ir al psicólogo no siempre es sencillo . Todos tenemos días mejores y otros peores, en los que las preocupaciones ganan terreno. Estos altibajos son normales necesarios para correcto funcionamiento de nuestro cerebro . El problema surge cuando ese malestar se mantiene de forma constante y se vuelve un problema crónico. Pero ¿dónde está exactamente esa línea?

Tener cambios bruscos en el estado de ánimo y un carácter especialmente irritable son señales de que algo no va bien. nos hacen sentir que las emociones nos desbordan y no podemos controlarlas y esto es, ni más ni menos, que una forma de canalizar la frustración al no entender lo que nos pasa en la mente. “Hay que prestar especial atención a emociones como tristeza, enfado, desgana o ansiedad, sobre todo si son intensas y mantenidas en el tiempo. Es importante darse cuenta de que el malestar emocional nos quiere decir algo y hay un mensaje que necesita ser atendido detrás”.