El sábado será el último partido que Gerard Piqué jugará en el Camp Nou. El bombazo inesperado de su retirada ha revolucionado el mundo del fútbol. “Vosotros, culés, me lo habéis dado todo, y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero deciros que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo, y así será”. Piqué se despide del fútbol con un palmarés envidiable: 8 ligas, una Premier League, cuatro Champions, 7 copas del Rey, 3 supercopas de Europa, 6 supercopas de España, una Eurocopa de naciones y un mundial. Pero ¿cómo afronta la jubilación una persona que se ha dedicado en cuerpo y alma al fútbol? La psicóloga Teresa Terol nos lo explica.