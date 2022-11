En cuanto a síntomas físicos, por ejemplo, puede experimentarse un alto nivel de activación, tensión, opresión, falta de aire, taquicardias, molestias digestivas, sensación de pérdida de control, etc. En lo emocional, lo que se siente es fundamentalmente miedo, pero también pueden experimentarse otras emociones como la ira, la culpa o la vergüenza.

En el nivel del pensamiento los síntomas pueden tener que ver con la falta de atención y la rumiación mental, las preocupaciones y las obsesiones. Finalmente, en las conductas encontraremos estilos de afrontamiento basados fundamentalmente en la evitación, la tolerancia (que no aceptación) o en la lucha/competitividad. También habría, dependiendo del tipo de trastorno, manías y conductas ritualistas, y en general hábitos de vida poco saludables.

La influencia de la sociedad y sus modelos, la educación recibida y un ambiente familiar deficitario o problemático son las bases generales para que no haya armonía interior y surjan los problemas de autoestima. Todas esas ideas y sentimientos que tenemos de nosotros mismos se van construyendo de forma dinámica a lo largo de la vida a través de las experiencias, la interacción social, y el “feedback” recibido de los demás, pero también se ven muy influidos por los pensamientos y emociones que vamos desarrollado con el tiempo a partir de esas situaciones.

La autoestima tiene que ver con los sentimientos asociados a la imagen que uno tiene de sí mismo, y por ello los factores externos pueden tener un gran impacto. Pero el caso es que no todos reaccionamos de la misma manera ante una misma situación, ante los valores predominantes en esta sociedad y los comentarios de los demás. Y hay cosas que es seguro que no podremos cambiar fuera, pero lo que siempre podremos hacer es modificar cual es nuestra forma particular de percibir, sentir, interpretar y reaccionar ante esas experiencias.