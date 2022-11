¿Cuántas veces te has mirado al espejo y te has visto mal o simplemente has salido de una larga jornada de trabajo pensando en que no vales nada o que los demás son mejores que tú? Aproximadamente cuatro de cada diez españoles tienen problemas de autoestima y el 10% padece trastornos depresivos, según los últimos estudios presentados por la asociación Hands On Learning. Pese a que en los últimos años se está prestando cada vez más atención a la salud mental, sigue siendo una de las asignaturas pendientes en nuestro país, como también lo es educar en las emociones para saber interpretarlas y afrontarlas.