El concepto ‘aburrido’ es muy diferente para cada persona. Todos nos hemos aburrido en más de una ocasión, eso está más que claro, pero lo que para uno es aburrido, para otro es una actividad más que entretenida y viceversa. Un ejemplo, hay quien no le gusta salir de noche a tomar alguna que otra copa con amigos. ¿Es por eso un aburrido? Pues depende de para quien, claro está. También puede ser que alguien haya tenido un mal día y, simplemente por eso, nos haya dado la impresión de que es muermo. Pero ¿se puede saber si eres un aburrido? Pues algunos estudios científicos dicen que sí.

Cómo se considera a las personas aburridas ha sido estudiado científicamente y, por ejemplo, varios análisis del psicólogo Mark Leary y otros compañeros. En uno de ellos, la persona que se sometía al estudio tenía que describir qué le hacía percibir a otra persona como aburrida, dando como resultado diferentes categorías en las que más habían coincidido los diferentes sujetos. Negatividad, egocentrismo, sin opiniones o sin humor son algunas de las claves , te mostramos los principales puntos que te dirán si eres un aburrido o no.

Uno de los puntos clave para saber si una persona es aburrida está en las conversaciones que mantiene, principalmente si habla demasiado, especialmente de temas propios , con un punto ególatra, o no abren el pico. Así, ambos casos resultan para el resto un completo aburrimiento.

¿Al final todo esto qué hace? Que no caiga engracia a nadie y no sea capaz de tener un punto de humor para hacer reír al resto. Y sin humor, entablar relaciones con otras personas no es nada fácil.