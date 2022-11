Creo que no somos conscientes de hasta qué punto podemos contribuir a fomentar un problema de inseguridad y autoestima en los menores. Por ello, sería muy bueno concienciarnos y trabajar día a día para que, desde pequeños, los niños pudieran conocerse más para entender cómo funcionan sus emociones. Es muy importante enseñar a los niños a tolerar la frustración y a cuidarse a nivel emocional y, sobre todo, valorarse por sí mismos y para que no tengan que depender de la valoración constante de los demás.

Es importante evitar invalidarles emocionalmente, es decir, quitarles importancia a lo que ellos sienten. A veces pueden parecernos "poco importantes" los problemas que tienen nuestros hijos niños o adolescentes pero no hay que olvidar que para ellos, sus problemas, son un mundo. Invalidarles no les ayuda a generar herramientas que les permita afrontar lo que les sucede.

Es necesario también reforzar todo aquello que vemos que hacen bien. Permitirles que cometan errores ya que esto les ayuda a tolerar la frustración y a levantarse cuando se caen. También es muy importante ponerles pequeños retos diarios y darles permiso para que ellos por sí mismos, puedan solucionarlos. No hay nada mejor para fomentar nuestra autoestima y seguridad que enfrentarnos a aquello que pensábamos no ser capaces y darnos cuenta de que podemos hacerlo.

La mayoría de libros que he leído sobre autoestima intentan explicar las causas y el origen de la baja autoestima en la infancia. Es cierto que la infancia que hayamos tenido influye en nuestra autoestima, al igual que influyen los acontecimientos traumáticos y el estilo educativo que hayan utilizado nuestras figuras de referencia, pero para sanear nuestra autoestima, no tenemos por qué ir a buscar las causas y el origen del deterioro de esta. Desde mi modelo de terapia, trabajamos desde el presente, poniendo el foco no en el origen y las causas sino más bien, analizando y estudiando cómo se está construyendo y manteniendo el problema.

Sabemos que, muchas veces, explicarnos de dónde viene puede darnos información para entenderlo pero con eso no lo solucionamos. Por eso, como si de un tumor se tratase, trabajamos para no potenciarlo, porque cuando un paciente llega a un servicio de oncología con un tumor, en ese momento, lo importante no es saber qué es lo que lo ha originado sino ver qué hacer para reducirlo, extirparlo y que no crezca más. De esta manera ayudamos a entender, a la persona que pueda sufrir un problema de autoestima , qué necesita hacer o dejar de hacer para construir o destruir su autoestima.