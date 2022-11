En ese sentido, no es muy distinto a otras dinámicas en las que el orden y la rutina (ya sea del propio entorno o de la agenda) son un apoyo para poder acometer con soltura el resto de las actividades diarias. No es un mal recurso, siempre y cuando no roce la obsesión.

"La vigorexia es un problema mental que sucede cuando las personas se obsesionan con su estado físico. Muchas veces, después de un divorcio o una ruptura las conductas alimentarias quedan afectadas. Nos referimos a personas que están obsesionadas con las proteínas o con el consumo de vitaminas o de esteroides ", asegura la psicóloga antes de insistir: "si es un simple cambio de hábitos, bueno. Otra cosa es que tu vida gire en torno a eso, que se convierta en una obsesión o tengas un comportamiento disfuncional con la comida, que ya no disfrutes comiendo. Estas personas entran en la dismorfia, no ven su cuerpo como es y nunca es suficiente. Lo veo mucho en pacientes divorciados para los que nunca son suficientes las horas de gimnasio"

Si pensamos en que quiere llamar la atención, ¿eso incluye a su ex? ¿Cómo se sienten las antiguas parejas cuando ven a quienes fueron sus maridos o mujeres en una forma envidiable? "Por una parte, existe el sentimiento de 'lo que me he perdido'. Puede ser, incluso, una manera de que el hombre quiera demostrar que está fenomenal sin su pareja. En cualquier caso, si no has cerrado bien el duelo, porque aún haya negación o rencor, puede ser que se activen sentimientos en el ex", asegura la experta.