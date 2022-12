Hoy las urgencias pediátricas están colapsadas y los padres al borde de un ataque de nervios. A poco que uno se descuide, aparece algún papá helicóptero sobrevolando a su hijo ya adolescente, participando en sus movimientos e incluso tomando decisiones por él. Antes jugábamos y perdíamos. Discutíamos y nos arreglábamos. O no. Ahora, si hace falta, se le permite que rompa las reglas para dejarle ganar y regalarle una falsa victoria , no vaya a ser que pierda la autoestima. ¿Las nuevas generaciones son más flojas? ¿O es la misma monserga que venimos escuchando desde Sócrates?

Veamos qué pronunció el sabio hace casi 2.500 años: "La juventud de hoy ama el lujo. Es mal educada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores, y chismea mientras debería trabajar. Los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran al cuarto. Contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad, devoran en la mesa los postres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros". ¿Y cuántas veces los abuelos nos han recordado a los baby boomers y a la generación X la hambruna de la guerra? "Nosotros sí que las pasamos canutas", decían dejando en nadería las veces que nos daban calabazas.

También podría ser que nuestros hijos reciben hoy más calabazas de la vida. Pocos pueden responder mejor a esto que el psicólogo Javier Urra y el economista e ingeniero Leopoldo Abadía . Los dos son padres, abuelos, profesores y escritores con una gran hilera de títulos en los que han reflexionado sobre la vida, la educación y la salud. Mental, en el caso de Urra; financiera, en el caso de Abadía. Los dos parten de una misma premisa: " el contexto actual no tiene nada que ver con el de décadas anteriores . Nuestros jóvenes y adolescentes suman ya varias crisis en su cuenta: energética, climática, laboral, económica, sanitaria… Esto ha acentuado su sensación de pérdida de horizonte y hay que tomárselo en serio ".

El panorama no es muy halagüeño, pero tanto el economista como el psicólogo opinan que sería muy temerario generalizar cuando se pregunta si los jóvenes tienen ahora la piel más fina , si son derrotistas o si les hemos dotado de recursos emocionales suficientes para salir adelante ante cualquier circunstancia. Por supuesto, una buena parte de los jóvenes es gente creativa, comprometida, ilusionada, exigente consigo misma y con habilidades que les permiten hacer frente a la adversidad.

La Organización Mundial de la Salud arroja datos similares. Uno de cada siete jóvenes de entre 10 y 19 años padece algún trastorno mental, a menudo como consecuencia de una situación compleja y del abuso de las tecnologías . Puede ser depresión, ansiedad, trastorno alimentario, conductas adictivas o de otro tipo. "Cada vez estamos viendo más jóvenes con intentos de suicidio y es una realidad que no podemos eludir", advierte el psicólogo.

Un estudio de la Fundación SM, que lleva por título Generación de Cristal, concluye que el 65% de los jóvenes españoles afirma que ha aprendido a vivir con la incertidumbre de no saber a qué se dedicará en el futuro y la mitad siente frustración por no llevar la vida que quiere. "Ante esto -señala Urra-, muchos de ellos deciden que, si la vida no les da lo que esperan, se apean de ella". De acuerdo con este informe, la mitad evita tomar decisiones por miedo a equivocarse. En general, se sienten juzgados por los adultos debido a esa falta de esfuerzo y por el simple hecho de ser jóvenes. El 56% admite que sus padres han sido excesivamente protectores, sobre todo con las hijas, y el 62% percibe que las generaciones anteriores tuvieron más facilidades para progresar socialmente, un porcentaje que sube por encima de los 21 años.