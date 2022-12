“Los jugadores tenían deberes de venir con 1000 penaltis tirados. Para mí, no es una lotería” contaba Luis Enrique el día antes del partido entre Marruecos. Pese al plan, la jugada no le salió bien. Tampoco la decisión de sacar a Pablo Sarabia en el minuto 118 para que él se encargará del primer lanzamiento. Lo falló. Y la realidad es que la presión pudo a los jugadores y no marcaron ni uno de los tres chutes desde el punto de penalti. Un final cruel para España que se ha convertido en portada de diarios internacionales. ¿Debería el asturiano retirarse? Una publicación en sus redes sociales avisaba de que la vida sigue, aunque hubiese que volver a casa. Hablamos con la psicóloga Teresa Terol para que nos explique si una retirada a tiempo es o no una victoria.