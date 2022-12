Por qué hace tanta ilusión recibir un christmas por correo: "Se activan diferentes hormonas"

"A mí me hace más ilusión recibir un christmas físico que me envíe un amigo a un correo o un mensaje de Whatsapp", confirma la psicóloga Lara Ferreiro.

Parecería que escribir y mandar o recibir Christmas es un bálsamo emocional. Pero también tiene algunos efectos indeseados. "A algunas personalidades de tipo ansioso, el efecto inesperado o sorpresa les genera mucha ansiedad. Hay gente que recibe un christmas y piensa que lo tiene que devolver. ¿Cómo va a hacerlo? Algunas personas piensan que no son capaces de hacerlo. No todo el mundo tiene esa sensación agradable. A algunos la incertidumbre de esperar les genera ansiedad o la de no saber qué regalar. También hay personas que cuando regalan algo esperan la reacción de la otra personas o tienen miedo a decepcionar", explica Ferreiro.