Javier de Felipe, neurocientífico: "La adaptación del cerebro en los viajes espaciales originará una nueva especie humana"

En su primer libro, 'El jardín de la neurología. Sobre lo bello, el arte y el cerebro’', nos desveló la inesperada belleza natural del cerebro al comparar sus 100.000 millones de neuronas, con billones de conexiones entre ellas, con las obras de algunos genios, como Cézanne, Miró, Monet y Klimt . " El cerebro en sí mismo es tan bello que, de forma metafórica, se podría decir que el pintor pinta su interior", explicó entonces. Y no solo el humano. " El cerebro de todas las especies contiene una belleza intrínseca que es tan alucinante como ir a un museo".

Habla de este órgano con verdadera pasión. "Gracias al desarrollo y la evolución de la corteza cerebral somos capaces de realizar tareas tan sumamente complicadas y humanas como escribir un libro , componer una sinfonía o inventar el ordenador. ¿Qué es lo que ha dejado nuestro cerebro en el camino de la evolución? No lo sé, quizás la pregunta clave sería cómo se organizan los circuitos neuronales para que emerjan del cerebro estas capacidades.

De Felipe lleva toda una vida tratando de desentrañar su funcionamiento y no deja de sorprenderle su dificultad . "La complejidad -señala- es a todos los niveles. Es decir, a nivel molecular, sináptico, celular, circuitos locales y redes neuronales. Por ejemplo, si tenemos en cuenta solamente las conexiones (redes neuronales), resulta que existe un extraordinario número de neuronas (100.000 millones) y cada una de ellas establecen miles de conexiones con distintos neurotransmisores".

El relato de 'De Laetoli a la Luna' arranca con el viaje del cerebro desde las famosas huellas bípedas descubiertas en 1976 en Laetoli (Tanzania), preservadas en las cenizas de un volcán desde hace 3,66 millones de años y pertenecientes a nuestro antepasado Australopitecos afarensis . Concluye con la llegada a la Luna del astronauta norteamericano Neil Armstrong , en 1969. Confiesa que uno de sus descubrimientos más apasionantes de este trayecto ha sido comprobar que "la neocorteza humana comparte características microanatómicas con otros mamíferos no humanos , pero también muestra diversas características únicas que probablemente sean cruciales para explicar la naturaleza humana de nuestro cerebro".

Pero lo que preocupa al lector es si tanto saber servirá para impedir que nuestros cerebros desarrollen una enfermedad neurodegenerativa a medida que envejece. ¿Qué generación conocerá la cura para el alzhéimer? "Yo creo -responde- que es mejor decir que en un futuro no muy lejano podamos detener el progreso de las enfermedades neurodegenerativas, es decir, cuando se inician. La cura es otra cosa , ya que cuando la enfermedad está avanzada se destruyen circuitos neuronales y estos no se puede reparar, o solo de forma parcial".

La sospecha es lógica, puesto que el sistema nervioso ha evolucionado durante millones de años. ¿O acaso hemos llegado al final de nuestra ruta evolutiva? "No podemos -indica el neurocientífico- descartar la posibilidad de que con el tiempo nuestro cerebro se modifique de tal forma que aparezcan nuevos circuitos neuronales. A lo largo de los siglos, el cerebro podría cambiar y dar lugar a procesos cognitivos muy distintos a los actuales . La probabilidad de que pueda producirse este cambio es mucho mayor en poblaciones aisladas , donde debido a las fuerzas evolutivas se pueden crear nuevas especies con más facilidad". Este sería el caso de las colonias humanas en el espacio.

Es evidente que los frentes de estudio del cerebro son muchos y muy variados. Para De Felipe cada uno es un desafío y un pretexto para reflexionar sobre la esencia humana y de nuevo echa mano del arte. Esta vez con una reflexión de Fernando Pessoa en su 'Libro del desasosiego': "No puedo ser materialista, que es como creo que se llama aquel concepto, puesto que no puedo establecer una conexión nítida -una relación visible, diré- entre la masa visible de la materia gris del cerebro, o del color que sea, y esta cosa que más allá de mi mirada, ve los cielos y los piensa, imaginando incluso cielos que no existen".