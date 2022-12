"Es una locura que se haya dado de esta manera. Lo deseaba muchísimo. Sabía que Dios me iba a regalar esto. Y sabía que iba a ser esta Copa. No puedo pedir nada más". Así se expresaba Leo Messi tras conseguir a los 35 años el título que llevaba toda su carrera buscando , la Copa del Mundo. La que Argentina no levantaba desde 1986 con Maradona. Cuatro Mundiales persiguiendo un sueño y fracasando una y otra vez en el empeño hasta que a la quinta ha ido la vencida. Pero ¿y ahora qué? ¿ Cómo se gestiona lo que viene después de conseguir aquello tanto ansiabas?

Idealmente, cuando alcanzamos una meta nos sentimos bien, llenos de energía y plenos de felicidad, pero puede ocurrir que nos inunden sentimientos negativos, o que el éxito no sea como lo esperábamos y la ansiada "felicidad" no llegue. A veces, una vez logrado el objetivo, sentimos que ya no tenemos nada más que hacer y no sabemos continuar con nuestra vida. Se corre el riesgo de entrar en un estado de depresión o incluso de ansiedad. Se trata del "vacío del éxito". Por eso, lo más importante es "no obsesionarse y disfrutar del camino", como nos indica la psicóloga Lara Ferreiro.