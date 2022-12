La gran euforia argentina, a análisis: "Se llama Kama Muta y sucede pocas veces"

En un partido lleno caprichos del destino y en el Mundial más polémico de la historia. Argentina logró en ese entramado complejo su tercera copa como mejor selección de fútbol del planeta. Durante cuatro años, los argentinos disfrutarán de la distinción de manera relajada. Pero hoy no hay espacio para la serenidad. La imagen de la euforia de toda una nación fluye por todas partes. Lágrimas, risas, sonrisas, cantos, abrazos, alegría desbordada y desbordante... Hemos querido llegar al interior de la euforia para saber qué está ocurriendo en la mente de los ganadores cuando acaban de cumplir su sueño.

La psicóloga Lara Ferreiro lo confirma: "Kama Muta es la emoción universal, máxima y absoluta. En este caso, sí puede hablarse de eso". Sin embargo, no terminaría de explicar todo lo que desencadena la euforia compartida. "Las emociones que despierta un triunfo así son múltiples . La primera, desde luego, es la alegría . De hecho, existen las lágrimas afectivas, las que aparecen cuando lloramos de felicidad . Esa alegría genera cercanía y comunidad. Ayer cuando paseaba por Cibeles vi a muchos argentinos llorando, cantando... También se puede dar el Síndrome de Stendhal, las lágrimas asociadas a la belleza. Cuando algo es muy bello, algunas personas se sienten abrumadas", afirma la psicóloga.

"La sorpresa también se da en emociones intensas. Hay gente que quizá pensaba que Argentina no podía ganar y se sorprende. Luego están los sentimientos de felicidad. Las emociones intensas hiperactivan el sistema nervioso simpático y es muy curioso porque desencadenan una respuesta de lucha y huida ". Esta euforia llena de emociones intensas tiene fecha de caducidad. La propia intensidad hace que no puedan ser duraderas. "Las emociones excesivas suelen durar menos de 24 horas ", confirma la experta.

Pero lograr un sueño no solo despierta plácidas sensaciones amorosas. "La adrenalina , la hormona de la alerta máxima , es otra de las que hace su aparición. Se genera mientras se está viendo el partido porque hay un riesgo de que no se vaya a ganar, los músculos se contraen para salir corriendo si es necesario... También aparece la noradrenalina , cuando ponemos toda nuestra atención en la pantalla o en el terreno de juego. Es la hormona que interviene en momentos estresantes. Sube la presión arterial y hasta sudamos", asegura esta experta.

Si la emoción de una persona puede tocar a otra, ¿qué ocurre en un grupo cuando todos sus miembros están experimentando un fuerte sentimiento de euforia? Para Lara Ferreiro, "el grupo juega un papel muy importante. Somos seres sociales. A mí misma me daban ganas de saltar ayer (y no soy argentina), pero un triunfo así no llega a afectar a la autoestima", asegura la psicóloga.