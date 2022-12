Cómo sobrellevar mejor la depresión blanca, la mezcla de conflictos y ansiedad que trae la Navidad

La tristeza navideña es un cuadro que mezcla síntomas de depresión y de ansiedad en personas que viven las fiestas de Navidad como algo hostil. Estas personas anticipan un sufrimiento que no cesa hasta el fin de las celebraciones. Si preguntamos a nuestro alrededor, veremos que se da en bastantes personas y no siempre debido a problemas graves o pérdidas recientes -el famoso síndrome de la silla vacía- que nos impidan disfrutar de las fechas.

Cuando las rencillas familiares parecen inevitables, la estrategia es la de no echar leña al fuego. Recuerda que la Navidad no es el momento para solucionar ningún conflicto. Y si no puedes evitar alguna situación de estrés, lo mejor es no reaccionar ante posibles provocaciones o rebajar la respuesta.