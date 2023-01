La psicóloga Celia Betrián, sobre cómo evitar las relaciones tóxicas: “Hay que desaprender, los celos no son amor"

Celia Betrián, psicóloga clínica especializada en terapia de parejas y sexología es autora de 'Ama sin dejar de quererte' (Grijalbo), libro que habla sobre los mitos del amor romántico y ciertos miedos. La experta insiste en la importancia de aprender a detectar las relaciones tóxicas e insanas y alejarse de ellas. Sin embargo, ¿cómo es esto posible y cómo se logra vivir el amor de un modo libre y saludable ? Atendemos a las recomendaciones que nos da esta profesional, quien asegura que amar no implica dejar de uno mismo .

Una relación tóxica es aquella relación en la que se ha creado un vínculo inseguro , donde aparece malestar debido a comportamientos dañinos . No es necesario que haya manipulación o maltrato, el simple hecho de que exista incompatibilidad ya puede desencadenar una serie de conductas que infringen deterioro en la salud mental de la persona.

Que analicen las creencias que tienen en cuanto al amor y revisen su nivel de autoestima . Hemos podido romantizar tanto el amor que lo relacionamos con sufrimiento y sacrificio -y no debe ser así- creyendo que es la única manera de vincularnos afectivamente.

Considero que es un pilar importantísimo dentro de las relaciones (sea del tipo que sea) ya que nos permite ligarnos desde la autenticidad , sin dejar de ser quien somos, desde la elección y no desde la necesidad y protegiendo en todo momento nuestro bienestar y nuestra identidad .

Creer que los celos y el control son amor, que es sinónimo de amar con pasión, es una mentira más de los mitos del amor romántico. Es inevitable sentir celos, pues son una emoción normal que nos alerta de una tercera persona, de un peligro para nuestra relación. Sin embargo, una relación sana no es aquella que se cela y controla, sino que se comunica y se expresa desde el respeto y la libertad.

¿Cómo puede una persona no volver a caer en una relación insana, tóxica o que no le haga bien?

Algunas parejas usan la manipulación para que no les dejen. ¿Qué expresiones o cómo actúan? ¿Puede hablarnos del término ' luz de gas ' ?

Una de las técnicas de manipulación más comunes es el chantaje emocional (“si me dejas te vas a arrepentir” o “con todo lo que he hecho por ti y ahora me lo pagas así”). Creo que a nadie nos gusta que nos dejen y que una relación se termine. Pero, utilizar el chantaje para que una persona se quede a nuestro lado por medio de la culpabilidad y el dolor se aleja de la relación que queremos y nos hace bien.