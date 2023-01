Quizá nos resultará incómodo, pero es uno de los resultados de los trabajos de Julian Givi, profesor de Marketing de la Universidad de Virginia Occidental, quien reconoce que, a pesar de que el regalo es una forma muy común de comportamiento social, no siempre actuamos de forma correcta. En su opinión, no deberíamos obsesionarnos tanto con el momento en el que el destinatario abre el regalo, esperar con ansiedad que se sorprenda o se le ilumine el rostro. Es un comportamiento egocéntrico e interesado que nos aboca a sentirnos decepcionados si esa persona no se impresiona demasiado o no nos hace sentir lo originales o espléndidos que hemos sido, por ejemplo, optando por un vale para un restaurante exquisito en lugar de darle la posibilidad de elegir. ¿Qué nos hizo pensar que agradecería el esfuerzo? Es la consecuencia de nuestra tendencia a querer ser únicos al regalar.