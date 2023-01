Psicólogo, sobre cómo gestionar a los padres que insultan en los partidos: "A muchos chavales les da vergüenza su familia"

Participar en competiciones deportivas, como el fútbol o el baloncesto, supone un intenso y emocional momento para el adolescente, tanto a nivel individual como en grupo. En este escenario los protagonistas son los chicos, quienes demuestran sus habilidades, su capacidad de trabajo y superación, para lograr un objetivo común. No obstante, algunos adultos, padres y madres de los mismos, se encargan de dañar el instante y perjudicar por añadidura no solo a sus hijos, también a otros, compañeros en el campo. Asimismo, progenitores llegan a creerse entrenadores e infieren insultos al árbitro o familiares de jugadores rivales de su propio hijo, llegando a verse casos a nivel público, donde se encaran ya no solo verbalmente, también físicamente unos con otros. Entonces, ¿se enseña como adultos a los chicos que agredir verbal o físicamente está bien en ciertas ocasiones? José Fernández, psicólogo deportivo, miembro del equipo de Lorena Cos (Psicología Deportiva y Alto Rendimiento), explica a las familias qué puntos deberían mejorar a la hora de acompañar a sus hijos al campo.