Cuando se conoció la separación entre Gerard Piqué y Shakira la letra de ‘Te felicito’ cobró un nuevo sentido. Tras ese “te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda” había más. Meses después, con la ruptura ya más que confirmada, llegó ‘Monotonía’, con frases como “no fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía”. Si en esos temas las indirectas estaban claras , en la colaboración de la colombiana con el productor argentino Bizarrap son, básicamente, directas.

“Una loba como yo no está para tipos como tú” , “a ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, “yo solo hago música perdón que te salpique”, “me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda de Hacienda” o “tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú” son solo algunas de las muchas referencias que hace Shakira en la canción, obviando los gestos de la cantante en el vídeo, a su ya expareja, Piqué, y su nueva relación, Clara Chía.

“Tenemos derecho a cometer errores y, por tanto, no tiene sentido que estés castigando por ello. Tenemos derecho también a cambiar de opinión, a ser impulsivo... No podemos ir de justicieros e intentar humillar públicamente. Ese tipo de conductas hablan peor del que habla que del que se culpa" , señalaba Terol tras las indirectas de ‘Monotonía’.

La cantante ha conseguido el que probablemente será su gran éxito de los últimos años, y eso que, si de algo goza Shakira, es de una buena respuesta en números a sus canciones. No obstante, la psicóloga apuntaba que “la clave está en perdonar, y es que no perdonamos por la otra persona, sino por nosotros mismos, por poder avanzar . Damos las gracias por lo vivido y decimos adiós". ¿A la tercera ha sido la vencida? ¿O habrá un cuarto tema lleno de indirectas hacia el futbolista?

Las reacciones no tardaron en llegar en redes sociales por parte de compañeros de profesión como Alejandro Sanz o Aitana. También ha reaccionado Ibai Llanos, streamer amigo del propio Gerard Piqué, que ha confesado que la canción es un “temazo”, “Descanse en paz Gerard Piqué. No me esperaba que fuese tan fuerte, es toda la canción a full”, ha dicho Ibai.