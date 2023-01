Lo que se explica es que no es ilegal no devolver el carro. Es decir, nadie va a castigar a nadie porque lo dejes ahí, en mitad del parking, por mucho que entorpezca el estacionamiento de otros vehículos. Es por eso que la teoría valora a quienes llevan el carro hasta donde debe estar sin tener la obligación expresa de tener que hacerlo, mientras que aquellos que lo abandonan a su suerte no van a ser castigados, pero pueden tener una personalidad más maleducada en la que, si no hay una ley que te obligue, no hará algo aunque sepa que es un gesto correcto, pero no obligatorio.