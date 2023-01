Conocemos datos que asustan. En 2019 ya existían cifras más que considerables en muertes por suicidio, 3671 casos. No obstante, la información obtenida el año pasado dictaba que, en 2021, de 4003 personas que se quitaron la vida, 22 de ellas eran menores de 15 años . Beatriz Martínez Núñez, médico psiquiatra con especialidad en infancia y adolescencia, refiere que el suicido es un fenómeno muy complejo que, en ocasiones, se relaciona con hechos negativos que pueda vivir un individuo, aunque no es siempre así.

“No podemos olvidar que el suicidio, a veces, es consecuencia de una enfermedad mental de base, que no siempre tiene que ser reactiva a un hecho concreto. Hay situaciones que además pueden suponer un estrés añadido como ha sido el caso de la pandemia o eventos como el acoso escolar o hechos traumáticos ”, apunta esta experta, quien aclara que cada sujeto elaborará sus emociones de un modo diferente, unos pudiendo no tener pensamientos de culpa o desesperanza y otros sí.

Beatriz Durán Ruiz, psicóloga y formadora, especialista en violencia de género, bullying y acoso, clarifica que de un taller de la asociación DSAS (Después del suicidio. Asociación de supervivientes) que tuvo lugar en el Colegio de Psicología de Tarragona aprendió lo apropiado de preguntar claramente cuando hay una sospecha de alguien frente a una idea suicida o conductas que suponga una autolesión: '¿Te haces cortes o te “chinas”?' (jerga que ellos utilizan) o '¿has pensado en suicidarte?'. La profesional comparte que es un error comparar con llamadas de atención el que un joven haya procurado quitarse la vida y no lo haya conseguido. “Frecuentemente no funciona lo que hacen, pero no porque no hubiese una intención real de suicidarse. Es importante saber que los jóvenes suelen hacerse cortes en zonas que no se ven a simple vista: axilas, nalgas y tras las orejas y que es algo muy habitual. Podemos pedirles que se retiren el pelo y comprobar si es cierto nuestro pensamiento. En verano, hay jóvenes que no llevan camisetas de tirantes o pantalones cortos por ese motivo”.