"Si quieres puedes": el peligro detrás de las frases motivacionales

El especialista es crítico con el pensamiento positivo que se ha instaurado en parte de la sociedad al verlo como “un discurso demagógico y reduccionista que intenta crearnos la fantasía de que todo depende de nosotros y de cómo lo interpretamos, de que tenemos un control total y absoluto sobre nuestro bienestar”. Por ello, señala que “niega que el ser humano tiene debilidades, que el dolor forma parte de la vida y que las cosas que ocurren tienen un impacto en nosotros por su propia naturaleza”. Así que no, no siempre querer es poder.

RESPUESTA: Conseguir likes y me gusta en las redes sociales. Poco más. ¿Alguien de verdad ha logrado cambiar por una frase? Las personas nos movemos por nuestras emociones, por cómo nos hacen sentir las cosas, es desde ahí de donde aparece la determinación, la consciencia de lo que necesitamos y la motivación a la acción, las fuerzas de flaqueza que nos permiten enfrentar los problemas, no desde frases que nos dictan lo que debemos hacer o cómo sentirnos con lo que nos pasa.

R: No sólo niegan una realidad (que hay cosas que nos influyen de manera clave y se escapan a nuestro control y que tenemos unas limitaciones que debemos aceptar) sino que llevan a la insatisfacción con lo que uno es, a depender de conseguir objetivos para sentirnos bien con nosotros y a culpabilizarnos cuando no somos capaces de solucionar algo o sentimos dolor emocional cuando las cosas salen jodidas, algo que en mayor o menor grado es inevitable.

Por decirlo de alguna manera, es como tener una infección y tratar de tomar una pastilla que me quite la fiebre sin quitar la infección: la fiebre será recurrente y volverá, el fármaco será cada vez menos efectivo y la infección empeorará al no atenderla. Es doloroso, pero no queda otra: toca meter los dedos en la herida y sacar el pus.