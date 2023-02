Marta Aguilar, la Marie Kondo española: "Yo me rendí antes que ella"

A Marta Aguilar, consultora y organizadora profesional , le resulta irónico que Marie Kondo haya tardado tanto en darse cuenta de que la prioridad no es lo ordenado que podamos tener el hogar o nuestro espacio de trabajo, sino nuestras cabezas. La gurú japonesa ha sorprendido al mundo al admitir que, tras la llegada de su tercer hijo, se siente tan superada que ni su propio método consigue hacer nada por mejorar . "Mi casa está desordenada", ha declarado en una entrevista con el diario estadounidense The Washington Post .

Recordemos que más de un incauto se deshizo hasta de los libros con tal de ver sus baldas inmaculadas, privándose de ese diálogo incesante que describió André Maurois en el que el libro habla y el alma contesta. "No hay necesidad de leer completos los libros que se dejaron a la mitad. Su propósito era que se leyera solo la mitad". Fue una de sus sentencias más polémicas, pero arrasaba cada vez que aparecía en televisión o con una novedad editorial bajo el brazo.

También Aguilar creó un método propio en 2016, inspirándose en ella, y fue conocida durante un tiempo como la Marie Kondo española. Pero no tardó en dar un paso hacia adelante. "Enseguida descubrí en mis clientes que la limpieza y la organización carecían de importancia si antes no ponían en orden su interior. Difícilmente un espacio ordenado atrae la alegría o la felicidad esperada si previamente esa persona no soluciona el desbloqueo de las emociones que le impiden estar bien", nos cuenta.