Maruja Torres y su alegato sobre cumplir años: "Los viejos de ahora somos la hostia"

Al pregunta de cuál es el éxito de la vejez, Torres replicaba sin atisbo de duda: "Tener un techo, comida y una pensión. A partir de ahí, podemos hablar. Todo el que no tenga eso, es una vergüenza, no para la sociedad, para las instituciones que vota la sociedad". Y la periodista lanza otras dos reflexiones a la contra, con las que combatir los prejuicios de la edad en una sociedad proclive a dejar de lado a los más mayores: "Ser vieja no es un insulto, es un logro" y "la viejas no tenemos por qué no ser coquetas".