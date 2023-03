Para que un joven presente esos compartimientos existe una necesidad y también malestar . Solos, los niños no pueden gestionar ciertas emociones por lo que se expresarán como sepan o puedan en ese momento. En ese punto, los padres se pueden sentir agotados y angustiados , perder la paciencia , sentir que la educación de sus hijos les sobrepasa y necesitar asesoramiento profesional.

El autor de 'Cuando mi corazón calma' (Marcombo, 2020) o 'Construyendo puentes' (Desclee de Brouwer, 2013), entiende que la rebeldía bien canalizada puede ser positiva y precisa que los adultos enseñen a los jóvenes a modularse y respetar las normas y cauces de convivencia si no lo hiciesen. De igual modo, añade que siempre ha de validarse su propósito y deseo universal y legítimo de contribuir a que el mundo se rija por principios más justos y humanos, que es lo que alienta la rebeldía.

“Los chicos necesitan ser validados en su experiencia interna, sin dejar los adultos de ser firmes con las conductas intolerables, y, sobre todo, tomarlo como un indicador de que algo puede que no vaya bien en sus vidas y nos lo comuniquen con la rebeldía. Para poder detectarlo, es importante que la familia reciba la ayuda especializada que precise”, subraya el también experto en educación.

Como remate, este profesional expresa la conveniencia de ayudar a los jóvenes a manejar su rebeldía y enseñarles a relacionarse de un modo sano y a aceptar su persona porque pueden ser rechazados afectando a su autoestima. Marrodán comparte una exposición de Maryorie Dantagnan, psicóloga y pedagoga, la cual dicta: "Sí a la persona, no rotundo a sus conductas, las cuales conllevan daño a sí mismo o a los demás".

Alejandro Schujman, psicólogo especialista en familias y director de la Red Asistencial de Psicología asevera que el problema de la tiranía o rebeldía en los hijos tiene relación directa con la ausencia de una firmeza amorosa del lado de los adultos. “Los niños pequeños reclaman de manera pequeña y los grandes de manera grande. Cuando más van entrando los hijos en la adolescencia más compleja es la posibilidad de volver a los límites que los adultos no pueden poner”.

Para el autor de 'No huyo, solo vuelo: El arte de soltar a los hijos' (Hojas del Sur, 2020), 'Es no porque yo lo digo' (Lumen Humanitas, 2013) o 'Herramientas para padres' (Lumen Humanitas, 2015) con Walther Guedin, con esa rebeldía enmascarada en travesuras, desobediencia a las indicaciones de los adultos, con malas notas en el colegio y lo que el profesional denomina “exogamia rigosa” ya en la adolescencia, esto es, consumo de sustancias, trastornos de alimentación, conductas de riesgo..., la tiranía se va tornando más ardua.

El escritor refleja la importancia de retomar el control con los hijos y la empatía . “Los niños necesitan adultos en bloque firmes, afectuosos , que los contenga, que les den resguardo, que les den calma, que les den la tranquilidad de saber que están en buenas manos. Cuando la tiranía se instala, lo que los hijos están pidiendo es que los adultos recuperen el lugar de auto herida amorosa que han perdido, que vuelvan a sentarse frente a ellos y no los dejen solos. Piden límites, amor, cuidado, contención o amparo siempre a través de la rebeldía”.

Como recomendaciones a las familias, este experto en adolescencia apunta que, al diálogo asertivo , afectivo, dejando de lado el interrogatorio, no presionar en exceso a los jóvenes con el orden o las calificaciones, sino más bien dar significación al compartir y pasar tiempo de calidad padres e hijos, tal como divulgaba María Elena Walsh, escritora y cantautora: "Quiero tiempo, pero tiempo no apurado, tiempo de jugar que es el mejor".

“Los progenitores han de poner atención para hallar las señales (cambios abruptos en la personalidad, en el modo de vestirse, hábitos alimentarios...) que los niños y jóvenes ofrecen respecto de cómo se sienten, mirarlos a los ojos. Esto puede ser una pista sobre que algo no funciona bien. Lo último y esencial es mantener la asimetría. Somos padres, no pares, no iguales a ellos”.