Hasta aquí, el sistema es perfecto. Sin embargo, cuando adoptamos hábitos poco saludables o que, sencillamente, no van con nosotros, la salud física y mental puede verse afectada . La buena noticia es que nuestros hábitos no nos condenan. Podemos cambiar la red neuronal, el camino del cerebro que nos lleva siempre por el mismo camino. ¿ Cómo podemos hacerlo y, sobre todo, cuánto tiempo nos va a llevar implementar esas nuevas rutas?

Un estudio reciente de Jane Wardle , del University College de Londres, publicado en European Journal of Social Psychology , afirma que para convertir un nuevo objetivo o actividad en algo automático, sin que tengamos que hacer un esfuerzo de voluntad, necesitamos 66 días . La clave para conseguirlo es, precisamente, qué sucede durante esos dos meses largos en los que tenemos que automatizar el nuevo hábito .

View this post on Instagram

Para esta experta, las pautas que puedes poner en marcha si te decides a cambiar rutinas no son complejas, pero sí exigen reflexionar sobre lo que queremos conseguir y, sobre todo, qué queremos ser. Vamos una por una.

Hay veces en que nos sentimos mal o faltos de energía sin que sepamos exactamente por qué. En ese caso, toca revisar nuestra rutina: qué hacemos o no hacemos, cómo dormimos, de qué nos alimentamos o qué echamos en falta en nuestro día a día. Seguramente, con ese simple ejercicio ya habrá algunas dinámicas que no ves apropiadas para ti. No hagas una enmienda a la totalidad de tu vida, se trata de ir poco a poco; empieza por escoger un solo hábito que creas que debas cambiar.