Casi siempre pensamos en las parejas de artistas que comparten rubro como una situación no solo natural sino conveniente. La idea de "compañerismo" y "ayuda mutua" puede parecer evidente. Sin embargo, y sobre todo si tenemos en cuenta que un artista es básicamente un ego rodeado de cosas (una de ellas de vez en cuando es el talento), muchas veces surge la temida rivalidad de puertas adentro y los integrantes empiezan a competir antes que colaborar. 'Alerta spoiler': son ellos los que llevan peor el éxito de ellas. Octavio Paz, por ejemplo, le tenía prohibido a Elena Garro la poesía porque ese era "su terreno". "Nunca me dejó volver a la universidad, me dediqué a ser periodista porque él ganaba muy poco y porque eso no opacaba a nadie", explicó Garro a su biógrafo Carlos Landero.