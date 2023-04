En el mundo existen tantos tipos de persona como modos de gestionar las finanzas personales . Mientras algunos diseñan planes de ahorro a largo plazo, otros ven el dinero como un medio para un fin; o incluso le dan mínima importancia a sus finanzas. No hay una única interpretación de lo que bienestar financiero significa, y esta variedad de perspectivas y subjetividade s nos hace preguntarnos cómo se conforman los hábitos financieros , a qué responden, si se trata de conductas heredadas o aprendidas y cómo podemos trabajarlas para hacer una mejor gestión de nuestro dinero.

Una investigación realizada por el el banco online N26 y la experta en economía del comportamiento Alice Tapper responde a algunas de estas preguntas. Tapper, activista financiera, periodista y creadora de la plataforma online de noticias y educación financiera Go Fund Yourself, es muy conocida en Instagram (@alicertapper) por sus campañas anti-deudas.

View this post on Instagram

Los austeros tienen una capacidad especial cuando se trata de ahorrar dinero , aunque asumir riesgos financieros o hacer frente a ciertos gastos puede ser un problema para ellos. Son excelentes ejerciendo el autocontrol, ya que son capaces de ver más allá de la satisfacción inmediata. Pero hay más: a los austeros no sólo se les da bien ahorrar, sino que siempre son los que conocen las mejores opciones relación calidad-precio , y los que se saben todos los trucos para rascar unos céntimos en tus facturas.

Para los que se identifiquen con este personaje, Alice Tapper recomienda evitar las deudas en la medida de lo posible y trazar un buen plan de ahorro que permita que su estilo de vida no acabe con sus cuentas.

Lo más probable es que la gestión de sus finanzas no figure entre sus prioridades, sino que vean el dinero como un medio para un fin: son conscientes de que lo necesitan, pero no es lo que les motiva. Hallan su motivación en vivir experiencias que vayan acordes con sus valores. Los indiferentes nos recuerdan que el dinero no lo es todo. Su actitud despreocupada y desenfadada les dificulta planificar sus finanzas a largo plazo y pensar en cuestiones como su jubilación. Eso sí, son los mejores a la hora de alcanzar una verdadera conciliación familiar-laboral.