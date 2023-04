¿Cómo podemos desarticular este círculo vicioso? “En este caso, es recomendable preguntarte: ¿esto me hace feliz, o me han dicho que me hará feliz?", señalan los expertos de TherapyChat. La pregunta es más pertinente que nunca porque, al margen de nuestras emociones, la actual situación económica impide que podamos acceder a todos los bienes y servicios a los que estábamos acostumbrados, lo que implica un cambio en nuestra forma de experimentar e interactuar con el mundo. La pérdida de poder adquisitivo implica un cambio de hábitos no sólo de consumo, sino también cotidianos: la cesta de la compra se reduce, algunas personas se ven obligadas a hacer horas extras o a tener varias ocupaciones, el tiempo de ocio es menor y los tiempos de descanso empeoran, acuciados por un futuro incierto.