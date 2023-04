La escritora Isabel Navarro tiene la metáfora perfecta para las personas que buscan la soledad después de socializar durante períodos más o menos largos. "Aunque muchos creen que esta necesidad de soledad tiene que ver con una aversión hacia los demás, en realidad es lo contrario, a mi me encantan las personas. Socializar me agota porque me hace ser más consciente de mí misma, me hace auto exigirme como si tuviera que ser siempre la 'anfitriona de la fiesta' y cuidar de que los demás estén bien, que haya suficiente comida, que se diviertan. Es algo que me deja extenuada".