Manejan un marco mental de manipulación y de chantaje. Estos hombres son narcisistas, se priorizan a sí mismos . Son personas muy rígidas que no contemplan que otras personas les puedan criticar. No admiten la crítica . Para conseguir sus objetivos, son capaces de manipular a su pareja; el fin justifica los medios. Se creen la última Coca Cola del desierto. Su marco mental es abuso, extorsión y chantaje a cualquier precio.

Utilizan técnicas de manipulación . Una muy habitual es el bombardeo amoroso. Al principio de la relación son las personas más cariñosas, se comportan como si fueran el hombre de tu vida. Te dicen todo lo que quieres oír, pero todo es falso porque están en 'campaña electoral'. Después de eso, cuando ya están atrapada en sus redes, empieza la devaluación : empiezan a decirte que no vales nada o empiezan a pasar de ti. Otra técnica es la triangulación , cuando comienzan las infidelidades. Otra técnica habitual es la inculpabilización interna mediante la cual la mujer tiene la culpa de todo.

Recuerdo uno reciente en el que la mujer pilla a su pareja siéndole infiel en su propia casa. La mujer terminó suplicándole que no se fuera de casa. El hombre le decía que tenía que serle infiel porque no le daba el sexo que necesitaba . En este caso, la víctima acaba manipulada.

Todos son horribles. El metralleta sexual nunca va a cambiar. Tienen menos niveles de vasopresina, la hormona de la infidelidad, son infieles crónicos. El emparejado tiene su pareja oficial y luego otras. Tampoco va a cambiar. El psicópata narcisista es otro perfil peligroso, son psicópatas integrados que van a destrozar la vida de sus parejas. La corteza prefrontal de su cerebro está alterado, nunca van a cambiar. La gente piensa que un psicópata es un asesino en serie, pero no. Algunos, jefes o parejas, por ejemplo, están integrados. El parásito vive a costa de su pareja. Es importante que se sepa que nunca van a cambiar.

He elaborado una terapia propia para que puedan desengancharse. Hay una serie de ejercicios para realizar durante unas semanas y también revisar nuestros mitos y creencias. También es importante dejar de seguir a la persona tóxica en redes sociales, bloquearle y 'no consumir' su imagen en las diferentes redes.

¿Por qué crees que es importante que se sepa que los hombres tóxicos no cambian?

A veces se tienen esperanzas, creemos que podemos cambiar al hombre tóxico, pero no puede haber cambios. Los estudios cerebrales lo confirman. Todos son muy narcisistas. Desde su perspectiva, se consideran perfectos, ellos no tienen que cambiar. Los que tienen que cambiar son los de alrededor. Y si no lo consiguen, cambian de pareja para seguir depredando.