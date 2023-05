Dónde está la frontera entre sufrir un TOC de limpieza como Beckham o sólo ser ordenado: "Es un desajuste"

La mayoría de las personas están familiarizadas con el TOC gracias a películas como 'Mejor... Imposible', con Jack Nicholson saltando adoquines en una acera para poder andar por la calle, o la española 'Toc Toc''. ¿Pero cómo se detecta en consulta? "Lo diagnosticamos o trabajamos con él cuando esas conductas compulsivas que, por tanto, no puedo controlar, no puedo manejar o no puedo mantenerlas en un plano normal afectan a la vida habitual. Por ejemplo, no me permiten trabajar sin el orden que me he impuesto o, por ejemplo, me limpio las manos de manera tan compulsiva que me hago llagas", explica este psicólogo.