Míriam Tirado, escritora experta en crianza: "Los adolescentes tienen que comprender que vivir no es fácil para nadie"

Míriam Tirado se define como consultora de crianza consciente . Y lo cierto es que con sus libros infantiles y para adultos, redes sociales, seminarios y conferencias, se ha convertido en un referente, la persona indicada para ayudar a madres y padres a conectar con sus hijos e hijas. 'El hilo invisible', el álbum ilustrado más especial de la autora cuenta ya con más de 100.000 ejemplares vendidos desde su publicación en septiembre de 2020, y se ha convertido en un imprescindible en las estanterías de muchas familias. Ahora, acaba de publicar 'Me llamo Goa' (B de Blok), una guía pensada para preadolescentes y adolescentes, ayudándoles a reconocer y gestionar sus emociones . En esta obra, la autora apuesta por la ficción para relatar las experiencias que vive ahora con sus hijas y para acompañar a las familias en el desarrollo de la educación emocional en una etapa tan compleja como es la adolescencia.

¿Qué has querido contar en 'Me llamo Goa’?

Que a veces, tener doce años no es nada fácil y que a esa edad se sienten muchas cosas y pasan muchas otras que cuestan de gestionar. Quería hacer una novela realista con historias actuales y con un grupo de amigos con los que niños y niñas de hoy se sintieran identificados.

Un niño o niña que está sufriendo muchos cambios, a todos niveles, pero de los que muchas veces todavía no es ni consciente de ello.

¿Quiénes? ¿Los adolescentes o los padres? Los adolescentes porque necesitan pasar por esta fase de romper con lo que eran antes para ocupar su 'yo' y poder hacer la transición hacia la fase adulta. Y eso no es nada fácil ni sencillo y es una buena removida en todos los sentidos. Los padres, porque tenemos miedo de perderles, o de que vayan por el 'mal camino', o de que les pasen cosas de las que no nos enteremos o que sufran y no les podamos ayudar… Eso y verles que se relacionan con nosotros de forma distinta, también nos remueve y muchas veces entramos en conflicto con ellos.