Normalmente los recuerdos que se pierden con la edad son los más recientes: Vas a buscar algo y de pronto no recuerdas qué ibas a buscar. O no recuerdas cómo se llama tal persona.

El cerebro elimina los recuerdos no importantes, pues no le cabrían todos, y crea rutinas para ahorrar espacio. Pero cuando una vivencia es importante para la supervivencia de algún aspecto del individuo y este la carga con sensaciones o emociones, el recuerdo pervive.

Muchas veces un recuerdo que creíamos perdido; por un estímulo sensorial, un olor, un sabor, un sonido, etc. acude a nosotros como rescatado del olvido. Es por este motivo que en los sensojuegos no se incide en querer comprender o rescatar el recuerdo traumático, sino que se incide en el momento real con dos simple preguntas ¿Cómo te sientes? y ¿Cómo te gustaría sentirte? Pero la peculiaridad está en que la persona no debe describir cómo se siente o cómo le gustaría sentirse. Tiene, simplemente, que expresar con otro medio expresivo la sensación que está sintiendo. Para expresarla tiene que sentirla, por lo que le hace un juego al cerebro y este crea la sensación de cómo le gustaría sentirse. En este momento el cambio está en marcha. La persona se está sintiendo bien. Ha rescatado su sentirse bien, cosa que no hubiera conseguido simplemente describiendo cómo le gustaría sentirse. Aquí la conclusión sería: que nosotros somos capaces de rescatar y modificar los recuerdos de forma que sean beneficiosos para nosotros. Pues un mal recuerdo, si no es actualizado y purificado, puede producir mucho sufrimiento a la persona que lo revive.