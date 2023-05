Pues aunque las series o documentales sobre crímenes reales -género conocido como 'true crime'- no nos harán echarnos al mundo a desfacer entuertos y a matar gigantes, sí existe quien ve peligro en el consumo excesivo (y a menudo obsesivo) del género. En un artículo recogido por la Cleveland Clinic, la psicóloga norteamericana Chivonna Childs señala que, si no vas con precaución, "ver este tipo de series podría llevarte a un estado alerta constante que derive en el aislamiento o en no ser capaz de vivir tu vida plenamente".