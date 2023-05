Cabalgar la rabia: cinco beneficios desconocidos de gestionar este sentimiento en positivo

Asociamos la rabia a sentimientos o circunstancias negativas. Y tiene sentido: la rabia se da cuando hemos sido heridos y no hemos podido reaccionar en el momento o no hemos podido alcanzar nuestros objetivos. Detrás de la rabia, pueden esconderse la tristeza, el miedo o la frustración. Si la rabia no se transita de manera adecuada, puede dar lugar a la agresividad, un comportamiento impulsivo dirigido a dañar a otras personas de consecuencias nefastas. No hay dos personas que vivan igual su rabia, aunque sí hay dos maneras frecuentes de gestionarla.