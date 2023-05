¿Hay un profesional para cada paciente? ¿Existen terapias o terapeutas más válidos? ¿Conviene cambiar de psicólogo cuando el paciente siente que no avanza?

España tiene una ratio de 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes (frente a los 18 por cada 100.000 de media la Unión Europea) y no todos sirven para todos los casos

Según expertos, la relación entre paciente y terapeuta puede determinar el éxito o el fracaso de un tratamiento psicológico

Son muchas las razones por las que se produce el fracaso o la deserción terapéutica. Muchas veces tiene que ver con que la terapia no ha sido bien escogida, a veces se trata un problema de formación o falta de actualización del psicólogo, pero también puede ser haya una falta de conexión entre el paciente y el profesional. "Esto es lo que denominamos alianza terapéutica", indica Pablo Vallejo, profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC. Se trata de esa sintonía ideal que se alcanza a veces en la relación y que tiene que ver, finalmente, con encontrar al psicólogo adecuado para las necesidades del paciente.

¿Por qué es importante estar en sintonía?

La conexión terapéutica entre un paciente y su psicólogo "parece ser más importante de lo que se pensaba", comenta Vallejo. "Puede que un simple prejuicio o el sexo del terapeuta sea una barrera infranqueable en algún momento. Es uno de los motivos por los que la terapia puede no funcionar, pero no es el único", afirma.

Por ejemplo, no todas las terapias psicológicas tienen el mismo nivel de evidencia empírica ni todas las problemáticas se abordan con la misma eficacia desde las distintas terapias. "La terapia sistémica, por ejemplo, es la que mejores resultados muestra en el tratamiento de la anorexia, pero no hay ningún indicio de éxito para tratar la disfunción eréctil. Algo similar pasaría con los tratamientos cognitivo-conductuales, que son muy efectivos para algunas fobias, pero no tienen ninguna eficacia para la fobia a la sangre o las inyecciones", explica Vallejo.

MI psicólogo 'no me entiende'

Algunos pacientes que desertan del tratamiento o la terapia, sienten que el psicólogo no entiende sus problemas o necesidades o incluso su manera de expresarlas. Y aunque a menudo no se trate de falta de preparación por parte del terapeuta, muchas veces sí tiene que ver con que una primera evaluación no ha sido la acertada. "Hacer, por ejemplo, una terapia psicológica para un problema de origen orgánico va a implicar no solo que la terapia no aporte nada (salvo gastar tiempo y dinero), sino que se retrase el tratamiento médico pertinente", señala el profesor de la UOC.

Hay, por otro lado, terapéutas que están muy apegados a determinados métodos. Que el psicólogo "esté casado con un enfoque y lo aplique de forma exclusiva, independientemente de lo que la evidencia empírica sugiera" como indica Vallejo, es garantía de fracaso.

La inteligencia artificial tendrá un papel en esta relación

Desde que existe la psicología como disciplina, ha habido distintas generaciones de terapias, o —como las define Vallejo— "momentos principales en la terapia psicológica". Las más antiguas son las psicodinámicas o psicoanalíticas. Algo más tarde surgen las evoluciones del psicoanálisis, así como las llamadas terapias de segunda generación, entre las que destacan la terapia cognitivo-conductual, la sistémica o la Gestalt. Ya llegando al presente, la tercera generación está dominada por las terapias conductuales-contextuales, en las que predominan la terapia de aceptación y compromiso (ACT) o la atención plena (mindfulness). Por último, están las terapias de cuarta generación, enfocadas en los procesos centrales, es decir, en "intentar encontrar el origen del malestar y actuar sobre él con toda la artillería de la que disponemos los psicólogos", indica el profesor.

Así, el terapeuta debe elegir entre todas estas herramientas. "Hay terapias mejores y peores para distintos procesos", comenta Vallejo. "Empezamos a personalizar el tratamiento en función de las características biopsicosociales de nuestros pacientes", añade. En este contexto, el experto señala que "muchos de estos avances nos llegarán gracias a la inteligencia artificial", como nueva herramienta que se incorporará a las terapias. Un ejemplo reciente es el ensayo pionero que la UOC y la UB están llevando a cabo, con la aplicación de realidad virtual en las terapias de un conjunto de jóvenes con depresión.

Qué hacer cuando la terapia no funciona

"Existe un dicho popular que dice que, cuando un médico lo hace mal, es culpa de ese médico en particular, que no sabe nada; no obstante, cuando es un psicólogo quien se equivoca, es la psicología en general la que no sirve", comenta Vallejo. Sin embargo, la visibilización de los problemas mentales ha ayudado a desterrar este mito. "La idea de que el psicólogo es solo para los locos suena ya desfasada, y casi todos conocemos a algún allegado que ha ido al psicólogo", afirma.

Si la terapia psicológica es cada vez más común, ¿cómo actuar si el tratamiento no nos parece el adecuado? "Hay múltiples motivos por los que la terapia puede salir mal", explica el profesor. "Ningún profesional tiene éxito al cien por cien. Quizá lo mejor que puede hacer el paciente es identificar qué factores de la terapia no le han gustado y buscar un nuevo profesional que ponga más énfasis en esos aspectos", concluye Vallejo.