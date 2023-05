El método Santandreu para vivir sin miedo: "También es una herramienta maravillosa que nos avisa de peligros"

Es así que decidió recopilar 20 de esos testimonios en 'El método para vivir sin miedo'. "Son casos hermosísimos. Por ejemplo, el de María José de Alicante, que llevaba 30 años con ataques de ansiedad diarios. Tomaba 7 u 8 tranquilizantes cada día. Tardó tres años en ponerse completamente bien. Pero ella misma dice: “¡Mi cerebro es diferente! Ya no siento ansiedad!”, afirma Santandreu, satisfecho.

Hemos mejorado mucho en eso. Hace veinte años, nos daba mucha vergüenza admitir tener un problema emocional. Ahora ya entendemos que admitirlo es la única forma de aprender y hacerse más fuerte. En 'El método para vivir sin miedo' sale una deportista profesional, dos actrices, dos médicos especialistas, un empresario… es decir, gente exitosa que no tiene empacho en reconocer el gran trabajo que han hecho.

El TOC es un tipo de trastorno de ansiedad. En él, la persona entre en bucle con una duda-amenaza y no puede salir de ahí. Es como cuando uno tiene que firmar una hipoteca y te pasas la noche antes sin dormir dándole a la cabeza: “¿Haré bien o será una ruina?”. La persona TOC tiene eso cada día de su vida . No puede salir de determinadas dudas. Su cerebro se queda encallado.

El TOC de dañar a los demás: a la persona le entra la duda absurda de si podría atacar a alguien . Por ejemplo, a un hijo pequeño. Se asusta de su propio pensamiento absurdo y entonces se queda enganchado en él. “Si lo he pensado, quizás podría ser capaz: ¡qué horror!” Se pasa todo el día luchando contra esa idea.

En la mayoría de los casos, sí. La duda-amenaza es: “Tendré una enfermedad que no me ha detectado el médico?” Y esa duda les persigue cada día. Por increíble que parezca, no hay forma de pasar página y descansar de esa duda.