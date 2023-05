Carme Elías y el alzhéimer: "Deseo una muerte digna, no quiero mi vida sin mí"

Carme reconoce que estos meses le han servido para darse cuenta de la importancia de cuidar y de dejarse cuidar . "Estoy aprendiendo a ser obediente", ha reconocido en una reciente aparición televisiva en 'El intermedio'. "Como todo el mundo sabe lo que me pasa, me tratan muy bien. La gente es muy solidaria", ha agradecido la actriz.

Carme no quiere vivir sin ser ella misma. "Parafraseando la película de Isabel Coixet, no quiero mi vida sin mí, no quiero vivir cuando ya no reconozca las caras amadas. Ya no quiero ser yo porque ya no seré yo", se ha sincerado.