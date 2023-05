Pensar. Dedicamos nuestro tiempo a estar pensando, no siempre de manera productiva. Pensamos incluso cuando no queremos hacerlo . Pensamientos incesantes, que se recrean, sobre todo, en el pasado y el futuro . Si pensamos mucho en el pasado, la tristeza puede asomar. Si nos dirigimos al futuro, probablemente suframos ansiedad . ¿Y el presente? El presente es eso que pasa entre que vamos y venimos de lo que ya ocurrió a lo que ocurrirá.

Una mente divagante y con escasa atención sobre el presente es una mente estresada e infeliz. Pensar mucho no es positivo. En mi libro 'Tu Cerebro Emocional: saca partido de lo que sientes y transforma tu vida', hablo del hecho de que la mente miente. Al revés de lo que decía Descartes, hay que dejar espacio al sentir, porque la mente engaña. Hoy en día ya no vivimos rodeados de dinosaurios y al mismo tiempo vivimos como si fuéramos todavía en el paleolítico porque nuestro cerebro está programado para solucionar problemas. Si añadimos que en la sociedad 3.0 hay que correr, ir de prisa y no dejar espacio al Dolce Far Niente (el arte de no hacer nada) todo este mecanismo se agrava.