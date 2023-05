Establecer unos objetivos concretos y realistas es fundamental para avanzar en el camino hacia el éxito. Se puede empezar con objetivos simples y cotidianos, como comenzar una dieta o dormir mejor por la noche. Así, en este último caso será más claro y preciso plantearnos estar en la cama todos los días a las 11 de la noche o no usar pantallas antes de dormir.

Puede no haber una única solución a un problema, razón por la que Harvard apuesta por no enfocarnos en una única perspectiva, mirada o punto de vista, sino entrenar nuestro cerebro para cambiar de estrategia si la primera no nos funciona. Si conseguimos ampliar nuestra perspectiva o puntos de vista, tomaremos decisiones más acertadas y encontraremos soluciones más rápidas antes diferentes conflictos.