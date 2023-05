"Ante un fracaso o ante algo inesperado, el primer consejo es que nos tomemos un tiempo para pensar en las alternativas y para analizar qué ha pasado, no es aconsejable tomar decisiones en caliente", explica Guillermo Fouce, profesor de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Fundación Psicología Sin Fronteras. La causa es que cuando la mente está agitada o 'secuestrada' por las emociones no puede razonar con la misma claridad y solvencia . "Las decisiones en caliente suelen ser precipitadas y suelen responder al momento duro y difícil por el que atravesamos. No suelen tener buenos efectos ", confirma Fouce.

El refranero también lo confirma: "En tiempo de mudanza, no hacer cambios". ¿Ha desoído Pedro Sánchez el consejo? A veces parece que se toman decisiones precipitadas por la manera de comunicarlo, pero puede ocurrir que esa decisión estuviera planteada como posibilidad, esperando el momento de hacerse pública. "Me atrevo a apuntar que quizá la decisión del presidente del gobierno no se debe a algo que no se esperase. Probablemente, él tenía datos y posiblemente tenía también -me atrevo a decir- pensada esta respuesta por muchas razones, aunque no puedo corroborarlo", señala este experto.