Oprah explica así su caso: "Había aceptado un trabajo como reportera y trabajaba cien horas a la semana. Quería ser una más del equipo, pero cada vez me sentía más fuera de lugar. Como ya he explicado, las experiencias traumáticas que atravesé de niña, que incluían el desarraigo familiar, sufrir abusos sexuales y recibir palizas habitualmente, me habían condicionado para convertirme en una persona sumamente complaciente, incluso cuando serlo suponía agotar mi energía por completo".