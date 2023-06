Con 82 años Bob Dylan pondrá hoy (y mañana) a Madrid en pie . El artista inicia su gira de conciertos por España en la capital. Lo hará bajo el marco de las Noches del Botánico, un entorno idílico en el que habrá dos normas claras: disfrutar y nada de móviles . Sí, el cantante ya advirtió que en sus bolos no estará permitido el uso de teléfonos móviles. Su intención es clara: en un mundo en el que antes que disfrutar, sacamos el móvil para capturar el momento sin sentir lo que nos rodea, Dylan quiere que la atención y las miradas se centren en el escenario, en él.

La gira ‘Rough and rowdy ways’ de su trigésimo noveno álbum, publicado en 2020, trae esta novedad, pero ¿cómo se va a controlar? La empresa Yondr se encargará de ello al proporcionar a todos los asistentes unas fundas que cerradas de neopreno donde guardar los móviles. Hasta aquí bien. Sin embargo, ¿y si la abren? Pues no se podrá, ya que cada funda llevará un microchip para sellarlo y no poder abrirlo. Eso sí, ante cualquier emergencia, puedes acudir a unos puntos específicos donde los trabajadores la desbloquearán.