José Luis Martín Ovejero, experto en detección de la mentira: "Si quieres saber si alguien miente, hazle muchas preguntas"

Por una parte, llevo diez años en un oficio que me apasiona y en el que no dejo de formarme e informarme. Por otra, tengo algunas técnicas. Si, por ejemplo, el análisis no es en directo, veo los vídeos varias veces e incluso reduzco la velocidad un 20%.

Los seres humanos mentimos y mucho. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que en el 99% de los casos no hay mala intención . Son mentirijillas piadosas que incluso sirven para no quedar mal o las relaciones sociales vayan mejor. Otras exigen estar alerta porque nos pueden hacer daño.

No existe ningún método que garantice sin atisbo de error una mentira y la mayoría de los indicadores de los que se habla son tópicos, aunque tengan un fondo lógico. Rascarse la nariz es un signo de nerviosismo y la causa puede ser otra, no solo un engaño. Igual ocurre con las posturas de fuga y de escape. La persona que miente suele encontrarse incómoda y quiere abandonar lo antes posible para no ser descubierto. Los pies se lanzan hacia afuera o hacia la puerta. No es algo que controlemos a nivel consciente, pero los motivos pueden ser muchos, no solo la mentira.