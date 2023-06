Una de cada cuatro personas padecerán un trastorno mental a lo largo de su vida. Según datos de la OMS, la salud mental será la primera causa de discapacidad en 2030. Mejorar la salud mental se ha convertido ya en un objetivo de salud pública, pese a que muchos de estos trastornos ni siquiera están diagnosticados, lo que significa que los pacientes no reciben el tratamiento adecuado. Entre el 35 y el 50% no recibe ningún tipo de atención médica.

Yo creo que el miedo no patológico no es el que nos preocupa. Cuando estaba escribiendo este libro abrí una pregunta en redes sociales respecto a qué palabra asociada con el miedo era la más importante para la gente, y la palabra que salió fue parálisis. Cuando el miedo nos paraliza, sí es importante que veamos que no es un defecto ni un delito, es algo que nos puede pasar a todos. Pero a la vez, también es importante que nos demos cuenta de cuándo esto se ha convertido en un problema y que no nos limitemos a aguantar.