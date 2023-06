'Journaling' o el nuevo método para mantener a raya los pensamientos negativos

En una época en la que estamos más expuestos al estrés y la ansiedad , cada vez es más necesario tener a mano herramientas o métodos que nos permitan manejar y dar sentido a nuestras sensaciones y pensamientos . Una de esas técnicas que cada vez más personas está incorporando a sus vidas es el journaling o escritura expresiva , consistente en expresar pensamientos, experiencias, reflexiones o hábitos . Una manera de desahogarse similar a los diarios personales de la infancia y la adolescencia, aunque aquí no hace falta escribir todos los días, sino solamente cuando sea necesario.

Ahora bien, escribir sobre momentos angustiosos no tiene por qué tener el mismo efecto en todas las personas. Por eso es tan importante descubrir aquello sobre lo que se va a escribir. No hay una receta única para llevar a cabo esta práctica. Puedes registrar en un cuaderno (o en Microsoft Word, lo que te resulte más cómodo) tus miedos, tus esperanzas, tus deseos, tus proyectos o simplemente lo que has desayunado por la mañana.