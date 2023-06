¿Cómo de bien (o mal) dormimos los españoles?

Que las altas temperaturas no favorecen al sueño, los sabe cualquiera que haya intentado conciliarlo en una noche de 28 o 30 grados en plena ola de calor. Pero lo cierto es que el problema del sueño en nuestro país no se presenta solo en el verano. Si, como decía Calderón de la Barca, 'la vida es sueño', España no vive. O no vive bien. Según datos oficiales de la Sociedad Española de Neurología, de antes de la pandemia (el próximo sondeo se realizará en 2024), ya habían entonces unos 4 millones de personas con problemas serios de sueño. Si consideramos que una de las secuelas posibles del Covid afecta directamente el sueño, la perspectiva es muy poco alentadora.