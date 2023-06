Una de las cosas más difíciles a las que nos enfrentamos es poner nuestras emociones en orden , definir el barullo de sensaciones que nos asaltan, darles un nombre . Según un estudio de la National Library of Medicine, el etiquetado de los sentimientos frena la actividad de la amígdala, la zona del cerebro que se activa cuando nos emocionamos. Por ello es importante escribir o hablar sobre lo que nos sucede . Plasmar en un papel o verbalizar lo que nos pasa tiene efectos positivos en la mente Este hábito puede ayudarnos a tomar distancia de nuestros problemas, mirarlos con perspectiva y gestionarlos mejor.

La cita 'mens sana in corpore sano' ha sido más que corroborada por la ciencia. Un estudio de las universidades Oxford y Yale publicado en The Lancet demuestra que practicar ejercicio proporciona más felicidad que la riqueza. Una investigación que analizó los efectos del deporte en 1,2 millones de personas en EEUU entre 2011 y 2015 concluyó que aquellos que hacían ejercicio tuvieron un 43,2% de días menos de mala salud mental que las personas que no hicieron ejercicio. Sin embargo, el deporte en exceso también podría ser contraproducente para la salud mental.